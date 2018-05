«السراج» يبحث مع وفد من المنطقة الجنوبية أوضاع سبها

المتوسط :

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، امس الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وفد من المنطقة الجنوبية يضم الشيخ الزلاوي مينا صالح وعلي سعيد نصر وابوبكر الفقي وآدم أحمد دازي.

ويأتي الاجتماع بهدف بحث التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة سبها خلال الايام الماضية، كما طرح المجتمعون افكارا لتحقيق هدنة تقود إلى مصالحة بين طرفي النزاع.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة الجنوب من تشخيص للمشكلة وما حددته من متطلبات اساسا لتحريك عملية المصالحة، وأن تكون نتائج اجتماعاتها قاعدة للانطلاق نحو تحقيق هذه المصالحة وبما يضمن التعايش السلمي وتقديم الخدمات والاحتياجات الاساسية للجنوب، مؤكدين على أهمية مساهمة الشيوخ والحكماء والأعيان في حل النزاع وتجنيب سبها والمناطق الاخرى التوترات الاجتماعية.

من جانبه أكد السراج، على أن هذا التصعيد يصب في صالح الجماعات الإرهابية وكل الطامعين المتربصين بالوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي، مؤكدا أن الجنوب يواجه مخاطر حقيقية، تدعونا جميعا إلى تجاوز ما دونها، والارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية أيضا.

وأشار السراج، إلى أن ما يحدث قد يكون فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية والتنسيق في مواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة إلى جانب الإهتمام بالأمن حيث تعمل الحكومة في مسار مواز لتخفيف المعاناة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنيين، معلنا عن انشاء ديوان لرئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية بالقريب العاجل.

