المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً ضم مديري الإدارات.

وناقش الاجتماع إلى بحث واستعدادات الوزارة والمرافق الصحية والطبية، لاستقبال شهر رمضان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ضرورة إنشاء واعتماد صندوق التكافل الاجتماعي حيث يهدف إلى تقديم التسهيلات المادية لمنتسبيه من الموظفين ومديري الإدارات بديوان وزارة الصحة .

كما تطرق الاجتماع سبل إنشاء مركز للتدريب داخل ديوان الوزارة بالبيضاء، لتطوير أداء العاملين في هذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة لمستقبلي الخدمة بمختلف أنواعها، وعقد لقاءات عمل لتوعية الموظفين .

The post “صحة المؤقتة” يناقش إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية