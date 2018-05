«النواب» و «الاستشاري» يشاركون في منتدى المرأة والاقتصاد بطرابلس

المتوسط :

أطلقت مجموعة من “أجلك ليبيا” ، امس الاثنين بفندق كورثننيا منتداها الثاني من مشروع « منصات الحوار المجتمعي» الذي يشمل منتديات “المرأة والاقتصاد ” من أجل مشاركة فاعلة للمرأة في الإنتاج والتنمية، بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

وحضر انطلاق المنتدى عدد من أعضاء مجلسي النواب و الدولة الاستشاري وعضو الحوار السياسي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا، ومشروع منصات الحوار المجتمعي بمنتدياته السيدة “نهاد معيتيق”، ورئيس المجلس “فضيل الأمين”، ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة ” ايمان بن يونس”، ورئيس الهيئة العامة للسياحة السيد ” خيضر بشير مالك”، ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من الشخصيات التي لها علاقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي.

وأشاد المجتمعون بمشروع منصات الحوار المجتمعي، نظراً لأهميته خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا من أجل الخروج بمعطيات تكون حجر أساس لعملية البناء والتنمية، ودور المرأة في بناء الدولة، باعتبارها عنصر فاعل بالمنتدى لدعمه المرأة في هذا المجال لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما استعرض خلال المنتدى العديد من الورقات العلمية التي فتحت المجال للنقاش لتقديمها رؤى وبرامج توضح دورها في الاقتصاد والتنمية والتي افضت للخروج بالعديد من التوصيات و التي منها الحد من تضرر المرأة بسبب النتائج السلبية للسياسات الاقتصادية ومشاكل نقص السيولة، والتأكيد على دورها في ترشيد الاستهلاك والتوسع في برامج المشروعات الصغرى وبرامج الأسرة المنتجة لصالح المرأة بتوفير كل الدعم التقني وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التدريب المهني والتقني للنساء بما يدفع بها من أجل الدخول لسوق العمل.

