اجتماع أمني موسع لبحث مقترحات جديدة حول ترحيل المهاجرين من ليبيا

المتوسط :

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، العميد محمد بشر، امس الاثنين اجتماعا موسعا بديوان وزارة الداخلية مع نائبه الرائد محمد الخوجة وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني ورؤساء فروع ومراكز الإيواء بالمنطقة الغربية وهم الزاوية صبراته صرمان باطن الجبل درج غريان.

وبحث المجتمعون عدة مواضيع للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية تفعيل دور فرع المنطقة الغربية والتي تضم الساحل والجبل الغربي ، كما استعرضوا ايضا أبرز العراقيل التي تواجه عمل مراكز الايواء وكذلك بحث المقترحات التي من شانها تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم

