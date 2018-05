المتوسط:

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين، ” أنه يعتزم إجراء صيانة عيادة عمر المختار بالتعاون مع المجلس البلدي الكفرة”.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،” أنه يقوم بزيارة لمقر العيادة يوم الخميس المقبل على تمام الساعة 11 صباحاً، و أن الشركات الراغبة في تقديم خدماتها بالتقدم لإبلاغها بذلك”.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ” أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي، والممولة من الاتحاد الأوربي” .

The post برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم صيانة عيادة عمر المختار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية