المتوسط:

أعلنت مديرية أمن طبرق عن خطة أمنية لشهر رمضان خلال اجتماع عقد بمديرية الأمن ضم مدير الأمن ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورؤساء الأقسام والمراكز، ورئيس غرفة العمليات الأمنية بالمديرية.

وأكد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عقيد عبدالمجيد المسماري، خلال تصريحات تليفزيونية، ” إن الخطة وضعت بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في الاجتماع الذي انعقد في شحات خلال الأيام الماضية”.

وعن تفاصيل الخطة الأمنية قال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية،” إن الخطة ركّزت على تأمين مداخل المدينة ومخارجها، ونشر الدوريات في مختلف الطرق والمفترقات العامة بالمدينة، وتوزيع الدوريات في أوقات تتماشى مع طبيعة الحياة خلال الشهر الكريم”.

The post مديرية أمن طبرق تضع خطة أمنية خلال شهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية