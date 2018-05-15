عودة رفات مصريين إلى وطنهم قتلهم "داعش" ليبيا في 2015

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيسة المصرية فقد أقلعت الطائرة التي تحمل نعوش الضحايا من ليبيا في طريقها إلى مطار القاهرة، ومن المقرر أن تصل اليوم.

وكان تنظيم داعش في ليبيا قد بث على موقعه مقطع فيديو لعملية قتل 20 قبطيا من صعيد مصر في مدينة سرت الليبية، وذلك في شباط/ فبراير 2015.

في سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، يوم أمس الاثنين 14 مايو/أيار، أعضاء مجلس النواب الليبي، للانتقال المجلس إلى المقر الرئيسي بمدينة بنغازي، لعقد أولى جلساته في مقره الرسمي، بحسب الإعلان الدستوري.

وقال النويري، في بيان رسمي حصلت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه أن: “الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي”، مضيفاً أن: “قبل ثلاثة سنوات لم نستطيع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي”.