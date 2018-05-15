الكشف عن الفترة الزمنية التي نفذت فيها عملية ذبح الأٌقباط المصريين

كشف مستشار الطب الشرعي الدكتور عثمان الزنتاني عن الفترة الزمنية التي أقدم خلالها تنظيم الدولة بذبح الأٌقباط المصريين بمدينة سرت

وأكد الدكتور الزنتاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة مصراتة الاثنين أن هذه العملية ومن خلال تحديد الفترة الزمنية عن طريق الطب الشرعي جرت ما بين نهاية 2014 وبداية عام 2015

وأكد أن الفيديو الذي نشره التنظيم في 15 فبراير 2015 ليس التاريخ الفعلي لتلك المذبحة.

يشار إلى أن آمر قوة البنيان المرصوص بشير القاضي أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين عن ترحيل رفات الأقباط المصريين بعد الحصول على الإذن من النائب العام.

وكالات

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