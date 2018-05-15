ماذا في زيارة وزير تعليم المؤقتة لجامعة طبرق؟

عقد مجلس جامعة طبرق اجتماعه الشهري، بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم، الذي اطلع علي خطوات الجامعة.

وأكد المجلس خلال اجتماعه على اعتماد نظام الفصل الدراسي المفتوح لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واعتماد اللائحة الداخلية لكلية الاقتصاد.

وأكد وزير التعليم خلال الاجتماع على دور الجامعة وسير العملية التعليمية بها، كما أثنى على دور رئيس الجامعة ومجلسها في تذليل كافة الصعاب رغم الصعوبات التي تواجه الدولة.

وطالب عمداء الكليات ومدراء الإدارات بالتحدث عن احتياجاتهم وما تعانيه كلياتهم وإداراتهم من مشاكل.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قد أصدر في وقت سابق قراراً بفصل جامعة طبرق عن جامعة عمر المختار البيضاء، لتكون ذات استقلال مالي وإداري.

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