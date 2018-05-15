مسؤول تعليم شحات يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قام مسؤول شؤون التربية والتعليم ببلدية شحات “علي بوجنوب” بجولة تفقدية لبعض مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدينة شحات للوقوف على سير عمل امتحانات الفصل الثاني وكيفية تلقى الطلاب والطالبات لها وما هي أهم الصعوبات التي ترافق هذه المناسبة..

ورافق مسؤول التعليم في جولته أعضاء مكتب التفتيش والمتابعة بالقطاع ونقيب معلمي شحات ومدير مكتب الخدمات التعليمية شحات.

وناقش “بوجنوب” خلال جولة المتابعة المعلمين بالمؤسسات التعليمية المستهدفة من الزيارة وتبادل معهم كيف كانت آلية تقديمهم للمواد الدراسية خلال العام الدراسي، فيما لو اتموا الفصول الدراسية كما هو متبع بالإضافة إلى مدى تلقى الطلاب والطالبات للامتحانات والحرص على إعطائهم وجبة علمية كاملة دون نقصان.

في ختام الجولة أشاد مسؤول القطاع رفقة لجنة المتابعة المصاحبة له بجولته التفقدية بما يقدمه السادة مدراء المؤسسات التعليمية وكافة المعلمين مثمنين من جهتهم الحرص الذي لوحظ لسير العملية التعليمية وفق ما هو محدد له.

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