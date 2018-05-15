وصول جثامين الأقباط المصريين القتلى على يد داعش من مصراتة إلى القاهرة

ليبيا – وصلت الليلة الماضية طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الافريقية من مطار مصراتة الى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها جثامين 21 قبطياً قتلوا على يد تنظيم داعش الارهابي بمدينة سرت فى فبراير 2015 .

وفور وصولها الى مطار القاهرة غادرت الجثامين عبر سيارات الإسعاف إلى محافظة المنيا التي ينحدر منها الضحايا ، وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية .

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واستقبل الجثامين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعدد من أهالى الضحايا .

كما قامت الكنسية الكاتدرائية المرقسية بإقامة مراسم استقبال للرفات أمام صالة كبار الزوار بالمطار وإنشاد عدد من الأناشيد القبطية تزامنا مع وصول طائرة رفات الضحايا.

المرصد – متابعات

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