الثني يشدد على ضرورة إستكمال مشاريع الحكومة ببلدية سلوق

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الإثنين مع نائبه لشؤون الخدمات عبد السلام البدري أوضاع بلدية سلوق ومشاريعها التي تنفذها الحكومة إضافة إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاكل التي تواجه جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي ببنغازي بحضور كل من “عميد بلدية سلوق بشير الجرماني .

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس حكماء سلوق مفتاح محمود اللواطي إضافة إلى أعضاء المجلس نوري عبدالجليل بوفنارة وفرحات عبد الحميد العشيبي إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ارضا فرج الفريطيس”.

الثني أكد على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تعاقدت الحكومة على تنفيذها بناء على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2017 ميلادي بشأن تقييم المشاريع التي تنفذها الحكومة في مناطق شرق ليبيا مشددا على تذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تواجه البلدية.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية