عقد مدير أمن طبرق عقيد ميلود جواد اجتماعا ضم مساعديه ورؤساء الأقسام والوحدات التابعة لمديرية أمن طبرق لوضع خطة أمنية للعمل في شهر رمضان.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على ” فيس بوك” أن الاجتماع تطرق لبحث آلية تكثيف الأمن تزامنا مع قرب معركة تحرير درنة

