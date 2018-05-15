افتتاح مركز طبرق الثقافي بعد الصيانة والتطوير

العنوان-طبرق

افتتح رئيس هيئة الثقافة والاعلام بالحكومة الليبية المؤقتة الإثنين مقر المركز الثقافي بالمدينة بحضور عميد البلدية ولفيف من المثقفين والأدباء والنشطاء المهتمين بالجانب الثقافي .

وقال رئيس هيأة الثقافة والإعلام بالحكومة الليبية المؤقتة جمعة الفاخري في تصريح خاص للعنوان :إن الهيأة تتابع وباهتمام تطوير دور الثقافة في مختلف المدن الليبية نظرا لدورها الكبير في الإرتقاء بالمجتمع حسب تعبيره.

هذا وأشاد الفاخري بالدور الذي قدمه المجلس البلدي في المساهمة في الصيانة بالمركز وتقديم خدمات الاتصال له.

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