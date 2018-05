“داخلية الوفاق” تبحث سبل تفعيل دور مراكز الهجرة فرع المنطقة الغربية

عقد العميد محمد بشر ونائبه الرائد محمد الخوجة ومحمد الشيباني وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة اجتماع بديوان وزارة الداخلية ضم رؤساء فروع ومراكز الإيواء بالمنطقة الغربية وهم الزاوية، وصبراتة، وصرمان، وغريان، وباطن الجبل، ودرج.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع تخص الهجرة وكيفية تفعيل دور فرع المنطقة الغربية والتي تضم الساحل والجبل الغربي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كما استعرض الاجتماع أبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل مراكز الايواء بالإضافة إلى بحث عدد من المقترحات التي من شانها تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

