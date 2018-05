سيالة يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي في طرابلس

استقبل الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بمكتبه، بيتينا موشايد سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا، أمس الاثنين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في المشهد الليبي و تطورات الأوضاع في ليبيا و المنطقة و العالم، كما قدمت خلال اللقاء السفيرة بيتينا موشايد تعازيها للوزير محمد سيالة في ضحايا التفجير الإرهابي الجبان لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .

هذا و قد أدان الاتحاد الأوروبي التفجير الذي وقع صباح يوم الأربعاء الموافق 2 مايو من الشهر الجاري .

