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سيالة يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي في طرابلس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

استقبل الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بمكتبه، بيتينا موشايد سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا، أمس الاثنين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في المشهد الليبي و تطورات الأوضاع في ليبيا و المنطقة و العالم، كما قدمت خلال اللقاء السفيرة بيتينا موشايد تعازيها للوزير محمد سيالة في ضحايا التفجير الإرهابي الجبان لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .

هذا و قد أدان الاتحاد الأوروبي التفجير الذي وقع صباح يوم الأربعاء الموافق 2 مايو من الشهر الجاري .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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