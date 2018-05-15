تعليق الدراسة بالمعهد المتوسط للتمريض بسبها

أعلنت إدارة المعهد المتوسط للتمريض بمركز سبها الطبي عن تعليق الدراسة الى إشعار آخر دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت جامعة سبها أعلنت تعليق الدراسة في الكليات الواقعة داخل المدينة ابتداء من يوم اﻷحد على أن تستأنف الدراسة السبت المقبل.

وبين المكتب الإعلامي للجامعة أن تعليق الدراسة جاء نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها مدينة سبها.

وشهدت مدينة سبها اشتباكات عنيفة بين عناصر من التبو وقوات اللواء السادس أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

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