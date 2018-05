حتى اشعار آخر.. تعليق الدراسة بالمعهد المتوسط للتمريض في مركز سبها الطبي

أعلنت ادارة المعهد المتوسط للتمريض بمركز سبها الطبي عن تعليق الدراسة الى اشعار اخر

وأكدت إدارة الاعلام بمركز سبها الطبي، عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي على ” فيس بوك” تعليق الدراسة دون ذكر الأسباب

يشار إلى أن جامعة سبها أعلنت تعليق الدراسة في الكليات كافة الواقعة داخل المدينة من يوم الأحد 13 مايو.

وأوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية تعليق العمل جاءت نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها المدينة.

وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين الحين والآخر سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وسط جهود من عدة أطراف للمصالحة وإنهاء النزاع.

