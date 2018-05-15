اخبار ليبيا الان

المجلس الرئاسي يُصدر القرار رقم (573) لسنة 2018، بشأن تكليف «يوسف عبد الله دريدر» بمهام وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة.

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك