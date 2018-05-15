السراج : سنفتتح ديوان لرئاسة وزراء الوفاق بالمنطقة الجنوبية في القريب العاجل

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين مع وفد من المنطقة الجنوبية يضم الشيخ الزلاوي مينا صالح وعلي سعيد نصر وابوبكر الفقي وآدم أحمد دازي وذلك في اطار جهوده لوقف التصعيد العسكري واعادة الامن والسلام للمنطقة .

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوضع الحالي في سبها إثر التصعيد العسكري الذي شهدته المدينة خلال الايام الماضية كما طرح المجتمعون افكاراً لتحقيق هدنة تقود إلى مصالحة بين طرفي النزاع.

وتم الإتفاق على العمل سوياً لجمع الكلمة والتهدئة من خلال قناة اتصال تمهيداً لعقد اجتماعات مباشرة بين مختلف الاطراف بالإضافة لإعتبار ما توصلت إليه لجنة متابعة الجنوب من تشخيص للمشكلة وما حددته من متطلبات اساساً لتحريك عملية المصالحة وأن تكون نتائج اجتماعاتها قاعدة للانطلاق نحو تحقيق هذه المصالحة.

وشدد الحاضرون على أهمية مساهمة الشيوخ والحكماء والأعيان في حل النزاع وتجنيب سبها والمناطق الأخرى التوترات الاجتماعية.

بدروه قال السراج إن هذا التصعيد يصب في صالح جماعات الارهاب وكل الطامعين المتربصين بالوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي، مؤكداً على أن الجنوب يواجه مخاطر حقيقية تدعو الجميع لتجاوز ما دونها والارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية أيضاً.

وإعتبر أن ما يحدث قد يكون فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية والتنسيق في مواجهة المخاطر المحيقة بالمنطقة، مبدياً سعي الحكومة العمل في مسار موازي لتخفيف المعاناة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنيين.

رئيس المجلس الرئاسي كشف عن عزم الحكومة انشاء ديوان لرئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية في القريب العاجل، لافتاً إلى أن الوفاق هو مشروع وطني لا يرتبط بأشخاص أو مناطق أو فترة زمنية.

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