آمازيغ جبل نفوسة وزوارة في زيارة الى مدينة ترهونة

قام يوم أمس وفد رفيع المستوى يمثل آمازيغ جبل نفوسة يضم مدن – زوارة ونالوت ووجادو ووازن وكاباو ويفرن والرحيبات وطمزين ، بزيارة الى مدينة ترهونة.

وضم الوفد رؤساء المجالس البلدية والعسكرية والامنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني واعضاء الاجسام السياسية في هذه المدن وحضي الوفد باستقبل كبير من قبل رئيس واعضاء مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة وعميد واعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الامنية والعسكرية ببلدية ترهونة.

وجرى لقاء موسع تم فيه مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن الليبي وتم في ختام هذا اللقاء توقيع ميثاق للشرف الاجتماعي بين ترهونة وأمازيغ مدن جبل نفوسة وزوارة .

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