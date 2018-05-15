بلدية المرج تنظم معرضا خاصا بالسلامة المرورية

المرج 15 مايو 2018 ( وال ) – نظم ببلدية المرج مساء أمس الاثنين معرضاُ خاص بالسلامة المرورية وذلك تزامناً مع أسبوع المرور العربي الموحد وحمل المعرض شعار “دقة وانتباه وتركيز “.

واحتوى على معروضات متنوعة تتعلق بوسائل السلامة المرورية ومسابقات تثقيفية وعروضاً مرئية ومحاضرة توعوية حول طرق الحد من حوادث السير وأدوات السلامة والإسعافات.

قد حظي المعرض بإقبال ومشاركة كبيرة من فئة الصم والبكم وضعاف السمع الذين شاركوا بعروض خاصة.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص في مديرية أمن المرج، عبد الواحد غيث، أن الهدف من المعرض الذي نظم بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة هو توعية المجتمع ونشر الثقافة المرورية، والعمل المروري واحترام رجال المرور والالتزام بالشروط والتعليمات العامة.

وبين أنه بحسب السجلات المعتمدة لدى قسم المرور والتراخيص بالمرج في الحدود الإدارية لها فإن إحصائية الربع الأول من العام الجاري ” قد وصلت ” 17 ” حادثا مروريا و بلغ عدد الضحايا ” 7 ” وفيات، في حين سُجلت خسائر أخرى مادية، وبهذا يمكننا القول أن عدد الحوادث المرورية ربما قد تقلصت لحملات “الثقافة التوعوية”

وأوضحت منظمة المعرض والراعية له، سليمة يوسف، إن المعرض اختتم بتوصيات هامة تمثلت في تطبيق القوانين المُنظمة لحركة السير وعدم منح التراخيص جزافاً، وتخطيط الطرق العامة، وعدم ترك المفاتيح للأبناء دون سن الإدراك، وكما أن سائقي الشاحنات الكبيرة يجب عليهم التقيد بالحمولة المسموح بها قانوناً، و يجب الحد من تدخل العرف الاجتماعي في تطبيق قانون المرور.

وطالب المشاركون في المعرض المجلس البلدي المرج بضرورة النظر في كثرة الحفر والمسارعة في رصفها والاهتمام بالرصيف العام والإسراع في استخدام الإشارات الضوئية المرورية بالمرج.

يُشار إلى أن المعرض قد اختتم بتوزيع شهادات تكريم للمشاركين وتوزيع مطبوعات توعوية، تصب في خانة التوعية المرورية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأرواح والدماء وخسائر الممتلكات.(وال – المرج ) أ ف / س ع / هــ ع

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