السراج يبحث الوضع في الجنوب مع وفد من فعاليات المنطقة الجنوبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع وفد من فعاليات المنطقة الجنوبية الوضع الحالي في سبها، إثر التصعيد العسكري الذي شهدته المدينة خلال الأيام الماضية.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد اتفقق المجتمعون على العمل سويا لتحقيق التهدئة، تمهيدا لعقد اجتماعات مباشرة بين مختلف الأطراف، إلى جانب اعتبار ما توصلت إليه لجنة متابعة الجنوب، وما حددته من متطلبات أساسا لتحريك عملية المصالحة، بما يضمن التعايش السلمي، وتقديم الخدمات الأساسية للجنوب.

من جانبه أكد السراج أن هذا التصعيد يصب في صالح جماعات الإرهاب، مشيرا إلى أن ما يحدث قد يكون فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والتنسيق في مواجهة المخاطر المحيقة بالمنطقة، معلنا عن عزم الحكومة إنشاء ديوان لرئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية في القريب العاجل.

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