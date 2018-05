«المندوبية الليبية» تنفى حدوث سجال بين أعضاء الوفد الليبي لاختيار بنغازي عاصمة للشباب العربي

المتوسط:

قالت المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية :« أورد موقع المتوسط الإخباري خبرا بشأن قرار مجلس وزراء الشباب العرب لعاصمة للشباب العربي عام 2022 ، جاء فيه أنّ سجالا حصل بين أعضاء الوفد الليبي اليوم المشارك في أعمال الدورة الواحدة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بعد توجيه مندوب ليبيا بجامعة الدول العربية صالح الشماخي لرئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق بعدم اختيار مدينة بنغازي لتكون عاصمة للشباب العربي».

وتابعت المندوبية، الخبر لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى المعايير المهنية الصحفية، وعلى رأسها الصدق والدقة، والموضوعية، وإذ ننفي ما جاء في هذا الخبر.

نفت المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وقوع سجال بين أعضاء الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة الواحدة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بعد توجيه مندوب ليبيا بجامعة الدول العربية صالح الشماخي لرئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق بعدم اختيار مدينة بنغازي لتكون عاصمة للشباب العربي عام 2022.

وأوضحت المندوبية في بيانها الذى نشرته على صفحتها الرسمية، أنه لم يحدث أيّ سجال بشأن القرار المشار إليه، ولم يطرح اسم أي مدينة أخرى، مع أمنياتنا الدائمة بأن تحظى كافة المدن الليبية بشرف أن تكون عاصمة للمجال الذي ترشح له من قبل مجالس الجامعة العربية.

وتابعت، ممثل ليبيا في اجتماعات مجلس وزراء الشباب العرب، هو رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني والوفد المرافق له، وهو بمثابة وزير، لا يتلقى تعليماته من وزير الخارجية، ولا من أيّ وزير آخر، ما بالك من مندوب ليبيا لدى الجامعة.

وأوضحت المندوبية، أن آلية ترشيح العواصم ونحوها داخل جامعة الدول العربية، تتم وفق آلية معتمدة وواضحة، تتم عبر قناة المندوبيات الدائمة لدى الجامعة العربية، أو عبر المنظمات التابعة للجامعة، ولا تتعامل الجامعة بشكل مباشر مع أي منظمة أو اتحاد ليس عضوا في الجامعة أو خارج إطار القناة الدبلوماسية للدولة التابعة لها المنظمة أو الاتحاد، وبالتالي فادعاء أي جهة ليبية تواصلها وتنسيقها مع الجامعة ومجلس وزراء الشباب العرب، هو أمر لا ينسجم مع القواعد المتبعة في جامعة الدول العربية، وتنقصه الدقة.

