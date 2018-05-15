سيالة يبحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في المشهد الليبي

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين بمكتبه سفيرة الإتحاد الأوروبي بليبيا بيتينا موشايد .

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آخر المستجدات في المشهد الليبي وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعالم.

وقدمت السفيرة خلال اللقاء تعازيها للوزير سيالة في ضحايا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دان الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الأربعاء الموافق 2 من مايو الجاري وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

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