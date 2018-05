الجيش يبدأ العمليات العسكرية من خمس محاور بدرنة

خاص المتوسط

أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، بدء العمليات العسكرية من خمس محاور لدك معاقل الإرهاب على مشارف درنة.

وأكد صبرة، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن قوات الجيش تتقدم بخطي ثابتة

وأوضح صبره أنه تم اغلاق طريق درنة – مرتوبة بسبب الاشتباكات بين الجيش والارهابيين.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

