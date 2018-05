ننشر فيديو استعدادات الصاعقة لتحرير درنة

خاص المتوسط

تحصلت صحيفة المتوسط على فيديو يوضح استعدادات قوات الصاعقة وتحشيدها لدخول مدينة درنة.

ويظهر الفيديو قيام الصاعقة بحشد قواتها العسكرية استعدادا لتحرير درنة بعد ان أعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر قبل ايام انه حانت ساعة الصفر

وكان أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، بدء العمليات العسكرية من خمس محاور لدك معاقل الإرهاب على مشارف درنة.

وأكد صبرة، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن قوات الجيش تتقدم بخطي ثابتة

وأوضح صبره أنه تم اغلاق طريق درنة – مرتوبة بسبب الاشتباكات بين الجيش والارهابيين.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

