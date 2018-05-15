بن تاهية: العمل جار في فرز الفائزين بمجلس الزاوية

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية، الثلاثاء ، إن نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في مدينة الزاوية المركز بلغت 63,99% ، مبينا أن العمل جار في فرز وتدقيق النتائج؛ تمهيدا لإعلانها .

ورجح بن تاهية أن يعلن أسماء الفائزين بمناصب مجلس الزاوية المركز، اليوم الثلاثاء ، منوها بأن العمل المتبقي بهذا الصدد فني بحت .

وأشار بن تاهية إلى أن اللجنة تنتظر رصد ميزانية انتخاب البلديات التي انتهت مدة عملها، مؤكدا أن 21 مجلسا بلديا أنهى مدة عمله المقررة، فيما ستنتهي 75 بلدية أخرى مدة عملها خلال العام 2018.

يذكر أن اللجنة تعمل على انتخاب 110 بلدية، وأن عددا من البلديات تعمل بمجالس تسييرية بعد انتهاء الفترة الزمنية القانونية لانتخابها

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