(موسع) .. الجيش الليبي يسطر على عدة مواقع هامة بدرنة

العنوان خاص-درنة

قالت مصادر عسكرية مطلعة لمراسل العنوان بدرنة إن القوات المسلحة سيطرت على محور الحيلة جنوب المدينة بالكامل بعد هجوم مباغت أدى لمقتل أكثر من 32 إرهابيا من تنظيم القاعدةوصلت لمستشفى الهريش بدرنة.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد سيطرت صباح اليوم على مايعرف بحواشين بوربيحة و كسارة زيدان و تبات المراحيم و شركة دغوش في الظهر الحمر و طريق عبد العزيز جنوب مدينة درنة.

كما سيطر الجيش الليبي على كسارة سايي وكسارة الجبل بسيدي عزيز وكذلك نجع بو ختال جنوب المدينة و أكد النقيب محمد بسيط أن الجيش الليبي يحرز تقدما بخطى ثابتة في جميع محاور درنة و أن المدفعية تدك أوكار الإرهابين في المدينة .

هذا وانطلقت العمليات العسكرية للجيش الليبي بمدينة درنة ليلة أمس من خلال الهجوم من خمسة محاور لدك أخر معاقل شورى درنة على مشارف المدينة .

من جانبه شن الطيران الحربي الليبي التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية عددا من الغارات الجوية صباح اليوم علي عدة مواقع ونقاط تابعة لمجلس شورى درنة في محور الحيلة جنوب مدينة درنة ما اسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الإرهابيين،وإنسحابها مخلفة وراءها أسلحة وآليات ودخائر غنمتها القوات المسلحة.

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