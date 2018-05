تكريم 5 شخصيات ومؤسسات مميزة في المنطقة الشرقية

قال مدير المكتب الإعلامي لمديرية أمن المرج، أحمد ضو المسماري ، ان المركز الاعلامي والثقافي شهداء الجبل والمنظمة الليبية لحقوق الانسان بالجبل الأخضر قام بتكريم مديرية أمن المرج بمناسبة تحصلها علي أفضل مديرية أمن في ليبيا

وأضاف ” المسماري” في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن المركز قام أيضا في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء بتكريم العميد عاشور شوايل كأفضل شخصية امنية والعقيد خالد عبد العزيز البسطة، مدير أمن البيضاء كأفضل مدير أمن، والعقيد صلاح اهويدي، كأفضل جهاز أمنى البحث الجنائي بنغازي كما تم تكريم عضو لجنة الستين عن دائرة المرج الدكتور سعد سالم الطالب العبيدي وعدد من الشخصيات العامة.

