مصادرنا | بدعم من سلاح الجو.. القوات المسلحة تبسط سيطرتها على منطقة الحيلة جنوب مدينة درنة

ليبيا – توجهت وحدات القوات الخاصة الصاعقة صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة درنة بعد بدء وحدات الجيش المرابطة على تخوم المدينة هجوماً واسعاً من عدة محاور .

وحدات الجيش تمكنت اليوم من تدمير دفاعات الجماعات الارهابية جنوب المدينة بعد إنسحابهم إلى داخل مدينة درنة جراء تعرض مواقعهم للقصف الجوي.

وأكد مصدر عسكري سيطرة وحدات الجيش على منطقة الكسارات ومفترق طرق بوضحاك وما يعرف بـ”حوش بوربيحة” ومنطقة الحيلة.

ومن جانبه وجه آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بو خمادة التحية لكل المقاتلين في محاور مدينة درنة ، مطالباً اياهم بالتقدم والقضاء على من وصفهم بـ”الخوارج” والارهابيين وتحرير المدينة منهم .

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