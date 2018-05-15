عميد بلدية الجفرة يتابع الاوضاع في مدينة زلة

تابع عثمان احسونة عميد بلدية الجفرة الاوضاع المعيشية بمدينة زلة خلال اجتماعه بديوان المجلس البلدي الجفرة مع نائب رئيس الفرع البلدي ووجهاء واعيان زلة ومدير المستشفى القروي وبحضور رئيس ديوان المجلس البلدي الجفرة .

واستعرض الاجتماع الاحتياجات والنواقص والظروف المعيشية لاهالي زلة حيث لوحظ المعاناة من عدم وجود الاحتياجات الضرورية من الاطقم الطبية والطبية المساعدة وتقادم المعدات والاجهزة وانعدام الادوية مما اعتبره مدير المستشفى بانه شبه مغلق .

كذلك النقص في المياه نتيجة تذبذب الكهرباء الامر الذي يؤدي الى تلف المضخات وانعدام الكوبل الكهربائية وارتفاع اسعارها .

وطالب نائب رئيس الفرع البلدي زلة بضرورة تسيير دوريات امنية صحراوية نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة وحمايةالحقول النفطية الموجودة في حوض زلة .

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