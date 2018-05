المتوسط:

قرّرت السلطات الفرنسية، نقل السفيرة الفرنسية في ليبيا بريجيت كرومي، للعمل بالسفارة الفرنسية في مالطا.

وكانت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت كرومي، دائمًا ما كانت تتطلع للعمل مع المختصين الليبيين لحماية المدن الأثرية الليبية، وسُبل تطوير العلاقات بين ليبيا وفرنسا في مختلف المجالات.

كما كانت السفيرة الفرنسية، تُؤكد على دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني وتطلعها لتنمية وتطوير علاقات التعاون، وحرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا وفقاً لمراحل خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

The post فرنسا تُقرر نقل سفيرها لدى ليبيا إلى مالطا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية