عميد طرابلس يبحث مع فريق معهد أمريكا للسلام التعاون المشترك

عقد عميد بلدية طرابلس المركز وعضو المجلس البلدي صباح يوم أمس، الإثنين الموافق 14 مايو 2018 م لقاءً مع فريق من معهد الولايات المتحدة للسلام برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لبرامج ومشاريع معهد الولايات المتحدة للسلام، وذلك بخصوص تقوية سبل التعاون والعمل المشترك مع الوحدات المحلية في ليبيا.

ويهدفُ هذا اللقاء، إلى توطيد التماسك الاجتماعي وبناء القدرات وبحث توسيع الشراكة في سياق المشاريع الناجحة أو بناء شراكات جديدة في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار.

