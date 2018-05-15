المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن القوات المسلحة تسيطر سيطرة تامة على محور الحيلة في درنة وتأسر عددا من الإرهابيين بينهم أفغاني.

وأوضح الحساب الرسمي لشعبة الإعلام الحربي، عبر فيس بوك، أن غارات السلاح الجوي استهدفت العديد من مقاتلي الإرهاب في هذا المحور قبل انسحابهم منه باتجاه درنة.

وكانت «الشعبة» قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم في محاور القتال بدرنة والإرهابيين يتراجعون أمام هذا التقدم، فيما تشن مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات على تمركزات الإرهابيين وتصيب أهدافها إصابات دقيقة وتقتل عددا كبيرًا منهم.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post شعبة الإعلام الحربي: الجيش الليبي يسيطر على محور الحيلة بدرنة ويأسر عددًا من الإرهابيين بينهم أفغاني appeared first on صحيفة المتوسط.

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