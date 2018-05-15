القوات المسلحة تسيطر على مواقع في درنة…وسقوط قتلى في صفوف المليشيات

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن القوات المسلحة سيطرت سيطرة تامة على محور الحيلة في درنة وأسرت عددا من الإرهابيين.

وأضافت الشعبة أن سلاح الجو شن عدة غارات استهدفت تمركزات الجماعات الإرهابية أدت إلى مقتل العديد من مقاتلي الإرهاب في هذا المحور قبل انسحابهم منه باتجاه درنة.

وذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة شنت فجر اليوم عملية نوعية بدعم سلاح الجو تمكنت من خلالها التقدم واقتحام عدد من أوكار الجماعات الإرهابية وتبسط سيطرتها على (حوش شخير – تي بوالضحاك – حوش بربيحة).

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تمكنت خلال عملية المطاردة من إعطاب دبابتين نوع T55 وغنم العديد من الأسلحة والذخائر، لافتا إلى أن عملية التقدم لازالت مستمرة.

وفي ذات السياق أعلن مصدر من مدينة درنة أن مقاتلو مايعرف بقوة حماية درنة انسحبوا من عدة نقاط في محور الحيلة جنوب المدينة نتيجة للقصف الجوي المكثف.

وأوضح المصدر أن الغارات الجوية على محور الحيلة جنوب المدينة أدت إلى مقتل خمسة أشخاص تابعين للجماعات الإرهابية في درنة وهم أمجد العوامي، فرج الفريطيس، عبدالوكيل المنصوري، سالم الحصادي، فارس الشلوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24