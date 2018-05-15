بالفيديو..بيان القيادة العامة للجيش الليبي حول عمليات درنة العسكرية

أكد الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صادر عن الجيش ان القوات المسلحة قامت هذا اليوم الموافق 15 -5 – 2018 بتنفيذ مهمة قتالية مخطط لها مسبقا حيث تمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة.

واضاف الناطق أن الجيش كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد و الآليات ولازالت قواتكم المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الارهاب.

ونوه الناطق في بيانه أن آمر غرفة عمليات الكرامة لوسائل الاعلام ينوه بعدم التعاطي مع اي بيان او خبر غير صادر عن غرفة عمليات الكرامة و الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وفيما يلي الفيديو..