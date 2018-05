المسماري: الجيش سيطر على مواقع العدو الحصينة في محاور الظهر الحمر والحيلة ومرتوبة

المتوسط

أصدر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أحمد المسماري، بيان حول العمليات العسكرية صادر عن غرفة عمليات الكرامة قامت قواتكم المسلحة هذا اليوم الموافق 15 -5 – 2018 بتنفيذ مهمة قتالية مخطط لها مسبقا.

وأوضح «المسماري» في بيان رسمي، عرضه الحساب الرسمي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنه تمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة.

وأشار إلى أن هذا الأمر كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات ولازالت قواتكم المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب.

في سياق متصل نوه آمر غرفة عمليات الكرامة لوسائل الإعلام بعدم التعاطي مع أي بيان أو خبر غير صادر عن غرفة عمليات الكرامة والناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

