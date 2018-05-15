عميد بلدية بنغازي يستقبل عدد من العاملين في شركة الموانئ عقب وقفة احتجاجية للمطالبة بمرتباتهم

بنغازي 15 مايو 2018 (وال) – استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار عدد من العاملين في شركة الموانئ بنغازي عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية مطالبين فيها بصرف مرتباتهم وتوحيد شركات الموانئ على مستوى المنطقة الشرقية.

واستمع العبار إلى مطالبهم خلال الوقفة الاحتجاجية امام مقر بلدية بنغازي رافعين شعارات مطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرةمشيراً في حديثه معهم إلى أن شركة الموانئ تعد جسماً مستقلاً ولا تتبع لبلدية بنغازي ولكن البلدية تعتبر موظفي الشركة أبناءها و جزءً منها ومن واجبها الوقوف إلى جانبهم.

وطمأن عميد بلدية بنغازي العاملون في الشركة أنه على علم منذُ أيام قليلة بمشكلتهم وقد قام بالتواصل شخصيا مع دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني وأوضح له أسباب توقف صرف مرتباتهم هو قيام الشركة بتعيينات خارج حدود الملاك الطبيعي لها مما أثقل كاهلها.

وذكر العبار أن دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني أكد له بأن مرتبات العاملين في شركة الموانئ بنغازي سوف تصرف خلال هذه الأيام.

وأوضح عميد البلدية للعاملين في الشركة أن دولة رئيس الحكومة المؤقتة اجتمع مع مدير الشركة الاشتراكية للموانئ أثناء تواجده بمدينة بنغازي في وقت سابق واتفق معه على جملة من الإجراءات وذلك بناء على طلب السيد رئيس هيأة المواصلات المهندس محمد عبدالقادر.

وقال العبار”إن ما يهم الآن هو صرف مرتباتهم وأن مطلبهم شرعي وإما أن تؤول كل الموانئ التي نقلت من مدينة مصراتة إلى مدينة بنغازي أو يعود الأمر كما كان عليه فلا أحد يرضى أن يدفع ميناء معين الثمن في حين العاملون بميناء آخر يتقاضون مرتباتهم”.

ومن جانبهم ثمن العاملون على الموقف النبيل لعميد البلدية واستقبالهم والترحيب بهم والتعهد بتلبية مطالبهم.(وال – بنغازي) أ د

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