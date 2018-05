الإعلام الحربي: القوات المسلحة في درنة تلقي القبض على 21 إرهابيًا بينهم 6 من جنسيات مختلفة

المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، قيام القوات المسلحة الليبية في درنة، بالقبض على 21 إرهابيًا من بينهم 6 من جنسيات مختلفة.

وأوضح الحساب الرسمي، لشعبة الإعلام الحربي، على فيس بوك، أنه «بفضل جهود أنباء القوات المسلحة الليبية في درنة ألقت القوات المسلحة الليبية القبض على 21 إرهابي من بينهم 6 من جنسيات مختلفة، ولازالت العمليات العسكرية مستمره بتوجيهات وتعليمات القائد العام».

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قد أعلنت اليوم الثلاثاء 15 مايو، أن كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة لقواتنا المسلحة ألقت القبض على الإرهابي عبد الملك المنصور القيادي في شورى درنة الإرهابي.

كما أعلنت أيضًا سيطرة القوات المسلحة بشكل تام على محور الحيلة في درنة، وأسر عددا من الإرهابيين بينهم أفغاني فيما استهدفت غارات السلاح الجوي استهدفت العديد من مقاتلي الإرهاب في هذا المحور قبل انسحابهم منه باتجاه درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

