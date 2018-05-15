الجمعية الليبية للشباب تطلق المرحلة الثانية لمشروعها التدريبي” توصيل المواطنين بصناع القرار”

نظمت الجمعية الليبية للشباب والتنمية يوم أمس، مؤتمرا صحفيا بمدينة اجدابيا، للإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع الذي أطلقته، تحت عنوان : توصيل المواطنين بصناع القرار من خلال وسائل الإعلام.

وتشمل هذه المرحلة ست بلديات، هي جالو وأوجلة واجخرة والكفرة وخليج السدرة والأبيار، من خلال دورات تدريبية حول الإعلام، والعلاقات العامة، والتنمية البشرية، بإشراف أساتذة وأكاديميين، تستهدف 240 متدربا من الإعلاميين التابعين لعدد من الصحف والقنوات المسموعة، ومراسلي الوكالات، والمكاتب الإعلامية في القطاعات الخدمية.

وكانت المرحلة الأولى قد أقيمت عام 2017، واستهدفت متدربين في بلديتي اجدابيا والبريقة .

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