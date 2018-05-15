تزامنا مع رمضان: توافد أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس

يشهد المعبر الحدودي براس جدير خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في حركة المسافرين بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الإذاعة الوطنية التونسية نقلا عن مراسلها ببنقردان إن عددا من هذه العائلات اختارت الدخول إلى تونس أمام عدم توفر عديد المواد الأساسية والضرورية بالأسواق الليبية وأيضا أمام تواصل الاضطرابات الأمنية بعدة مدن الأمر الذي أجبرهم على التوجه إلى الاراضي التونسية والبحث عن استئجار محلات سكنى في بنقردان وجربة وحرجيس.

وأضافت الإذاعة أن المعبر يشهد هذه الأيام أيضا انفراجا على مستوى الحركة التجارية البينية وذلك بانسياب السلع بكميات متوسطة الأمر الذي استحسنه عدد كبير من أبناء مدينة بنقردان الذين تعتبر التجارة البينية بين تونس وليبيا مورد رزقهم الوحيد.

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