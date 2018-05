المتوسط:

استقبل اليوم الثلاثاء، عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانسيس بيكير.

وخلال اللقاء، رحب عميد البلدية بهذه الزيارة، والتي من شأنها فتح أفق التعاون بين البلدين، آملاً بأن تكون بداية مهام تولي المنصب الجديد لسفير بريطانيا وتمثيل دولته بداية جيدة ومبشرة ومطمئنة للجميع.

