“جدول مزدحم” للسراج بتونس.. ولقاء بـ”الاستخبارات الإيطالية”

علم موقع قناة (218 نيوز) من مصادر دبلوماسية إيطالية رفيعة إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي مدير المخابرات الإيطالية ألبيرتو مانينتي في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء للتباحث في الشأن الليبي، علما أن اللقاء عقد في إطار من التكتم الشديد من جانب “رئاسي الوفاق” والجانب الإيطالي، ومن المقرر أن يتطرق إلى الدور الإيطالي في ليبيا في المرحلة المقبلة.

وبحسب المعلومات فإن السراج الذي وصل إلى العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مهمة مع شخصيات سياسية وعسكرية تونسية للتباحث في شأن التطورات الليبية، والمجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية المشتركة بين ليبيا وتونس، وليس معروفاً ما إذا كان السراج سيلتقي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، علما أن السراج بحسب المعلومات سيُنْهي في غضون ساعات قليلة برنامج عمل مزدحم يطال اللقاء بشخصيات أمنية ودبلوماسية أميركية وبريطانية أيضا.

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