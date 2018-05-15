ونيس بوخمادة يزور محاور درنة

قام آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخماده اليوم الثلاثاء رفقة سرايا من الكتيبة الـ302 والكتيبة الأولى صاعقة وفصيل الحماية الخاص به من مدرسة الصاعقة والمظلات قام بزيارة إلى محاور مدينة درنة.

ونقلت شعبة الإعلام الحربي عن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي قوله إن “الهدف من الزيارة دعم القوات المسلحة في درنة والرفع من الروح المعنوية للجنود والحث على مقاتلة الجماعات المتطرفة”.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري في بيان مصور أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على “مواقع العدو الحصينة في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة، الأمر الذي كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد و الآليات”.

وأضاف المسماري “لازالت القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة من الإرهاب”.

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