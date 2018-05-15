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القوات المسلحة تحذر أهالي درنة السماح للإرهابيين استخدام أسطح مبانيهم للقنص

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 15 مايو 2018 (وال) – حذرت القوات المسلحة العربية الليبية أهالي مدينة درنة من مغبة السماح للإرهابيين استخدام أسطح مبانيهم أو المباني المجاورة لهم للقنص.
وأهابت القوات المسلحة بأن الأوامر الصادرة لكافة وحداتها في محاور القتال بالرد على أية مصادر للنيران باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إضافة إلى سلاح الجو.
يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت اليوم الثلاثاء من السيطرة على مواقع متقدمة في محور الحيلة وقتل خلاله عدد من الإرهابيين إضافة إلى تدمير إعطاب عدد من الآليات التابعة للجماعات الإرهابية.(وال – درنة) إ م/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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