«الليبية للشباب» تُنظم مؤتمرًا يهدف إلى توصيل المواطنين بصناع القرار

قامت «الجمعية الليبية للشباب والتنمية» أمس، بتنظيم مؤتمر صحفي بمدينة أجدابيا، للإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع الذي أطلقته، تحت عنوان «توصيل المواطنين بصناع القرار من خلال وسائل الإعلام».

وتهدفُ هذه المرحلة 6 بلديات، هي جالو وأوجلة وأجخرة والكفرة وخليج السدرة والأبيار، من خلال دورات تدريبية حول الإعلام، والعلاقات العامة، والتنمية البشرية، وذلك تحت إشراف أساتذة وأكاديميين، تستهدف 240 متدربا من الإعلاميين التابعين لعدد من الصحف والقنوات المسموعة، ومراسلي الوكالات، والمكاتب الإعلامية في القطاعات الخدمية.

وكانت المرحلة الأولى قد أقيمت عام 2017، واستهدفت متدربين في بلديتي أجدابيا والبريقة.

