رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا توجد مشكلة بين المجلس الأعلى للدولة وا…

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا توجد مشكلة بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، ونحن في تواصل مستمر مع رئيس المجلس وأعضائه.
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
قد يعجبــــك أيضـــاً
الشاطر يطالب مجلس النواب بعدم الذهاب لإجراء لانتخابات رئاسية دون دستور
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
الخميس.. أول أيام شهر رمضان في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
توقيع ميثاق شرف بين قبائل ترهونة ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
المركز الليبي للإستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء: الدراسات الفلكية تُشير إلى أن يوم الإربعاء هو المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / عين ليبيا
أضف تعليقـك