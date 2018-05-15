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رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا توجد مشكلة بين المجلس الأعلى للدولة وا…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا توجد مشكلة بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، ونحن في تواصل مستمر مع رئيس المجلس وأعضائه.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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