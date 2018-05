« حفتر» يبحث مع وزير الداخلية بـ«المؤقتة» الأوضاع الأمنية في بنغازي

المتوسط :

أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر على ضرورة العمل المتواصل لزيادة بسط الأمن وحماية المواطن ومنع أية خروقات أمنية والحيلولة دون وقوعها.

جاء ذلك خلال اجتماع لحفتر، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، للاطمئنان على الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي واستتبابها.

