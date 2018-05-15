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رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لم نتلقَّ، حتى الآن، أي دعوة للاجتماع بعق…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لم نتلقَّ، حتى الآن، أي دعوة للاجتماع بعقيلة أو حفتر في فرنسا.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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