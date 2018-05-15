رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لم نتلقَّ، حتى الآن، أي دعوة للاجتماع بعق…

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لم نتلقَّ، حتى الآن، أي دعوة للاجتماع بعقيلة أو حفتر في فرنسا.
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
قد يعجبــــك أيضـــاً
الخميس.. أول أيام شهر رمضان في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
توقيع ميثاق شرف بين قبائل ترهونة ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا توجد مشكلة بين المجلس الأعلى للدولة وا…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
« حفتر» يبحث مع وزير الداخلية بـ«المؤقتة» الأوضاع الأمنية في بنغازي
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك